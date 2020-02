Sportkompas helpt Dilbeekse jeugd aan de juiste sport

Het Sportkompas toont aan dat er een ruim aanbod aan sport voor kinderen bestaat in Dilbeek. “Al te vaak worden jongens naar voetbal geduwd, terwijl ze misschien andere talenten hebben,” legt schepen van Sport Anneleen Van den Houte uit.

I do

Het Sportkompas test de vaardigheden van de kinderen in twee delen. Allereerst is er het luik ‘I do’. Dat zijn veertien bewegingsoefeningen waarbij de fysieke talenten van het kind getest worden. Zo wordt duidelijk waar het kind goed in is: kracht, souplesse, hand-oog-coördinatie, balgevoel etc..

I like

Het tweede deel van het Sportkompas heet ‘I like’. Via een app geven de kinderen aan wat ze graag doen. De vragenlijst wordt gecombineerd met de resultaten van de fysieke test, wat leidt tot een lijstje met sporten die nauw aansluiten bij de vaardigheden en de interesses van het kind. Dankzij de resultaten zou het makkelijker moeten zijn om de juiste sport voor elk kind te vinden.