Sportoase juicht gebruik Coronabarometer toe en weet uit ervaring: "Mechanisme dat werkt"

Vanaf vandaag treedt de Coronabarometer in werking en worden een aantal maatregelen versoepeld. Zo mogen speeltuinen, bowlingzalen, escape rooms en andere belevingszalen de deuren weer openen. En in zwembaden kan je opnieuw meer doen dan alleen maar baantjes te trekken. Ook de recreatieve zones mogen opnieuw open. Daar zaten ze bij Sportoase, dat onder meer zwembaden uitbaat in Halle en in Londerzeel, op te wachten. “Wij werken zelf al sinds mei met een soort van barometer die de veiligheid in onze centra weergeeft,” legt directeur Michaël Schouwaerts uit.