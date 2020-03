Springkastelen voor volwassenen zijn schot in de roos

Afgelopen weekend konden volwassenen het kind in zichzelf naar halen of beter: laten springen. In de sporthal van Steenokkerzeel stond het hele weekend een groot parcours van spectaculaire springkastelen. Zaterdag was voorbehouden voor volwassenen. En dat was een schot in de roos.