Stad Halle gaat mondmaskers aankopen van verenigingen

Er moeten wel minstens 25 stuks gemaakt worden. De stad stelt ook de stoffen en linten ter beschikking. Halle maakt voor dit initiatief in totaal zo’n 80.000 euro vrij. “Hiervoor gebruiken we het budget dat we voorzien hebben voor de aankoop van de mondmaskers. Op deze manier zijn we niet afhankelijk van anderen”, zegt burgemeester van Halle Marc Snoeck (sp.a). “Op dit moment worden woekerprijzen gevraagd voor mondmaskers. In plaats van het geld uit te geven aan een externe leverancier ergens in het buitenland, belonen we liever we enthousiasme in eigen stad en investeren we in ons verenigingsleven.”

SOS Mondmaskers maakt intussen al negen weken gratis mondmaskers. De groep werd opgericht door drie Lembeekse dames. Intussen stikken een dertigtal vrijwilligers mondmaskers. De teller staat intussen op 20.000 exemplaren. "Leden van ons team die een vereniging willen steunen, zullen hun mondmaskers afgeven aan de stad. Wij blijven alvast doorgaan", zegt Nancy Hanssens. "Mondmaskers zullen de komende maanden hard nodig zijn.”

Vanaf het 100ste mondmasker dat een vereniging maakt, komt er een bonus bovenop van 10%. De vergoeding kan enkel toegekend worden aan verenigingen. Individuele inwoners kunnen geen vergoeding krijgen als ze maskers maken. Ze kunnen het verdiende bedrag wel laten storten op de rekening van een Halse vereniging.