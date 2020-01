Stad Halle: "Jammer dat bpost fiets inruilt voor bestelwagen, net nu omleidingsplan van start gaat"

De postbodes, die de verdeling verzorgen van kranten, pakjes en post, vetrekken sinds deze week niet meer van uit het postkantoor in Halle maar wel vanuit Huizingen. De meeste post wordt ook bedeeld met auto’s. Een maatregel die de stad Halle betreurt, want zij roepen op om door het omleidingsplan de wagen net aan de kant te laten.

Sinds maandag vetrekken de postbodes, die de regio Halle bedienen, niet meer van uit het distributiecentrum in Halle aan de Theunckensstraat, maar wel vanuit Huizingen. De post wordt nu ook samen met pakjes bedeeld. Daarom worden de fiets- en brommerrondes vervangen door bestelwagens. Vanuit Huizingen vertrekken de bestelwagens naar onder andere Halle, Lennik, Pepingen en Gooik.

“Er is een explosie van pakjesverdeling. Die kunnen niet met de fiets verdeeld worden, dat zou veel te zwaar worden voor de postbodes. Daarom werd de distributie herbekeken. We zetten dus meer bestelwagens in en evolueren meer en meer naar elektrische alternatieven. Daardoor verlagen we onze ecologische voetafdruk”, zegt Barbara Van Speybroeck van bpost.

De stad Halle heeft begrip dat bpost tijdens de rondes zowel post als pakjes wil verdelen. Toch ligt de maatregel zwaar op de maag. Door de werken aan de Zuid- en Zennebrug is sinds deze week het omleidingsplan operationeel. Daardoor ontstaat de nodige verkeershinder, waardoor ze de bestelwagens van bpost extra verkeer is dat ze liever niet in het stadscentrum zien. Bpost zet tot slot het postgebouw in de Theunckensstraat te koop, maar het postkantoor blijft wel definitief op die plaats.