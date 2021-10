De stad Halle is verontwaardigd over de open brief die de Verenigde Handelaars Halle vorige week de wereld instuurden. Daarin uitten ze heel wat kritiek op onder meer het parkeerbeleid. “Het is alsof we niets goeds ondernemen voor het commercieel centrum, wat we met klem ontkennen. De negatieve communicatie zal geen enkel positief gevolg hebben”, reageert schepen van Lokale Economie Johan Servé.

Stad Halle na open brief handelaars: “Alsof we niets goed doen”

In een open brief vroegen de Verenigde Handelaars Halle vorige week een herziening van het parkeerbeleid. “Het kan nu eenmaal zo niet verder. We leggen de vinger op één van de vele etterende wonden die ons zieltogend centrum rijk is. Het parkeerbeleid is de nagel aan de doodskist van elke Hallenaar,” klonk het hard bij de handelaars. Het Halse stadsbestuur betreurt de manier van communiceren. “We gingen ervan uit dat er een goede verstandhouding was tussen ons en de handelaars, dus we zijn verontwaardigd over de open brief”, reageert schepen van Lokale Economie Johan Servé. “We hebben altijd gezegd dat we het parkeerbeleid gingen bijsturen waar nodig. Tegen het einde van dit jaar willen we de evaluatie af hebben.”

Volgens de stad Halle gaat de open brief verder dan enkel het parkeerbeleid. “Het is alosf de Verenigde Handelaars Halle vinden dat de stad als het ware niets goeds onderneemt voor het Halse commercieel centrum. Dat moeten we met klem tegenspreken”, aldus Servé. “De voorbije drie jaar hebben we een centrum- en leegstandsmanager aangesteld, tal van acties georganiseerd, extra bewegwijzering richting parkings geplaatst, Shop&Go-parkeerplekken ingericht, compensatiemaatregelen voor de coronapandemie uitgewerkt, enzovoort. Ook worden de winkelstraten vaker gekuist en kregen de vuilnisbakken een opfrisbeurt om ons winkelcentrum aangenamer te maken.”

Ondanks de zware kritiek van de handelaars, hoopt het stadsbestuur verder met hen te kunnen samenwerken. “We begrijpen dat de handelaars onder druk staan door de gevolgen van corona, het parkeerbeleid en e-commerce. Maar de negatieve communicatie die ze nu voeren, zal geen enkel positief gevolg hebben. Shoppers worden er mogelijk net door afgeschrikt om naar Halle te komen. Later deze week willen we rond de tafel zitten met de Verenigde Handelaars Halle waar we hopelijk de lucht kunnen klaren”, besluit Servé.