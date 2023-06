De stad Halle blijft het pop-upkinderdagverblijf aan de Nijvelsesteenweg in Halle uitbaten tot 15 december. Dat biedt ouders de komende maanden extra tijd om een andere opvangplek te zoeken voor hun kind. Halle lanceerde het pop-upkinderdagverblijf nadat het Agentschap Opgroeien de private kinderdagverblijven Tutti Frutti en Lollipop liet sluiten. Het intrekken van de vergunning van Tutti Frutti is nu definitief, liet het Agentschap Opgroeien weten aan de stad.

Stad Halle verlengt uitbating pop-up kinderdagverblijf nu Tutti Frutti definitief dicht is

Kinderdagverblijf Lollipop is intussen overgenomen door nieuwe uitbaters. Daar kunnen dus opnieuw kindjes terecht. Momenteel vangt de stad Halle nog 24 kinderen op. Dat blijft zo tot 15 december. De stad bekijkt momenteel met hun ouders hoe en waar zij daarna een nieuwe opvangplek voor hun kinderen vinden. Een opvangplek aanvragen in Halle kan ook via het Lokaal Loket Kinderopvang.