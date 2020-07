Halle wil de leegstand in de winkelstraten aanpakken door een leegstandsbelasting in te voeren. De Zennestad voert die vanaf volgend jaar in voor handelspanden die al een jaar leegstaan. “Met de maatregel willen we eigenaars aanmoedigen om hun leegstaande panden te verhuren”, zegt schepen voor Ruimte en Wonen Marijke Ceunen (Groen).

Stad Halle voert leegstandsbelasting voor handelspanden in

De leegstand in Halle schommelt rond de 14%. Dat is meer dan het provinciaal en Belgisch gemiddelde. Om die reden werd enkele jaren geleden de infrastructuur in ons commerciële hart volledig vernieuwd en verfraaid. Verder kwamen er nog initiatieven, maar de hoge huurprijzen schrikken nog steeds heel wat potentiële handelaars af en zijn vaak een reden waarom sommige winkelpanden voor langere tijd leeg staan.

“Dat is jammer, want leegstaande handelspanden zijn niet bevorderlijk voor de beleving van onze winkelstad. Door een voldoende hoge leegstandsbelasting te heffen op leegstaande handelspanden, willen we verhuurders motiveren om hun huurprijzen aan te passen aan de economische realiteit”, zegt schepen van Ruimte en Wonen Marijke Ceunen (Groen). “De gemeenteraad zette het licht op groen voor een belasting van 2.500 euro.”

Eigenaars van handelspanden die langer dan twaalf maanden leegstaan, zullen eind 2021 een eerste keer belast worden. Voor een woning is de belasting 1.500 euro, voor een leegstaand handelspand beduidend meer. “De inkomsten zullen gebruikt worden om de strijd tegen de leegstaande handelspanden verder op te voeren. Zo wordt er later dit jaar een externe partner gezocht om nog meer initiatieven te nemen om leegstaande handelspanden een zinvolle invulling te geven en wordt er een centrum- en leegstandsmanager aangesteld”, aldus Ceunen.