Stad Vilvoorde bekijkt of omgeving kanaal veiliger kan

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) gaat bekijken of de omgeving van de Kruitfabriek, waar regelmatig fuiven worden georganiseerd, veiliger kan worden gemaakt. Aanleiding is de dood van Frederik Vanclooster.

Alles wijst erop dat de jongeman van 21 op oudejaarsnacht door een ongelukkige val in het water terechtkwam. De Kruitfabriek, waar Frederik Vanclooster feest ging vieren, ligt op amper een paar meter van het kanaal. “Ik zal met de Vlaamse Waterweg bekijken of het zin heeft om bijvoorbeeld relingen te plaatsen”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Evident is het in elk geval niet omdat het kanaal kilometers lang vrij toegankelijk is. Langs het volledige kanaal relingen voorzien, is niet realistisch. Maar misschien kan het wel op bepaalde plaatsen, zoals aan de Kruitfabriek.”