Stad Vilvoorde opent rouwregister voor Frederik Vanclooster

Naar aanleiding van het overlijden van de 21-jarige Frederik Vanclooster heeft de stad Vilvoorde in overleg met diens ouders en De Kruitfabriek een rouwregister geopend. Iedereen die dat wil, kan in de Kruitfabriek een bericht over de overleden jongeman achterlaten.

"Het rouwregister bevindt zich in De Kruitfabriek dat omwille van deze dramatische gebeurtenis deze week maandag, woensdag en vrijdag telkens van 14 tot 19 uur de deuren opent", aldus Bonte. De Kruitfabriek is de locatie langs het kanaal waar Vanclooster aanwezig was op een nieuwjaarsfuif en even later spoorloos verdween. Zijn lichaam werd zondag zo'n 30 meter verderop aangetroffen in het kanaal Brussel-Schelde.