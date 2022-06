Staking Brussels Airlines treft 40.000 passagiers

Op 23, 24 en 25 juni stonden er 533 vluchten op de agenda voor Brussels Airlines. “Door de driedaagse staking van het cabinepersoneel en de piloten, plannen we om zo’n 40 procent van dat schema uit te voeren. 315 vluchten worden geannuleerd, wat een impact heeft op bijna 40.000 passagiers”, meldt Brussels Airlines. “Wij betreuren oprecht de impact die de sociale acties hebben op onze klanten en dit aan het begin van de zomervakantie.”

Het personeel staakt onder meer tegen een te hoge werkdruk en recent afgesprongen onderhandelingen over een cao. De luchtvaartmaatschappij probeert zoveel mogelijk klanten om te boeken op andere vluchten. “Zo zullen we ook drie langeafstandsvliegtuigen inzetten om drie vluchten naar Nice en zes vluchten naar Rome te dekken. Met die maatregel maken we optimaal gebruik van de beschikbare bemanning”, aldus Brussels Airlines.