De staking bij De Lijn gaat de tweede dag in. Ook vandaag legt die het busverkeer in de hele regio zo goed als volledig lam. 20 lijnen rijden nauwelijks tot niet , nog eens 22 andere lijnen zijn sterk verstoord.

Staking De Lijn gaat tweede dag in

Gisteren legden zo'n 800 werknemers van De Lijn, zowel buschauffeurs als technisch personeel, het werk neer. De actie is een protest tegen problemen in de chauffeursplanning, in de personeelsadministratie en technische diensten. Die zijn volgens de vakbonden het gevolg van besparingen en reorganisaties die de voorbije maanden doorgevoerd werden bij de vervoersmaatschappij.

"De Lijn betreurt de actie ten zeerste en vooral ook de gevolgen voor de reizigers. De directie van De Lijn en de vakbonden zitten deze namiddag samen, eerder overleg was voor de vakbonden niet mogelijk", meldt De Lijn. Vanmiddag om 14 uur start het sociaal overleg in de stelplaats in Grimbergen.

In de stelplaatsen van Leerbeek, Meerbeek, Dilbeek, Asse en het Rad in Anderlecht reden ook vandaag zo goed als geen enkele bus uit. Hieronder een overzicht van de hinder:

Lijnen die nauwelijks of niet worden gereden: 116, 117, 118, 126, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 160, 161, 162, 171, 625 en 820.

Lijnen die sterk verstoord zijn: 153, 154, 155, 156, 170, 212, 213 en 214, 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 260, 460, 461 en 821.

Lijnen met nauwelijks tot geen hinder: 163, 164, 165, 355 en 810.