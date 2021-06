Staking uitgebroken bij bpost in Zaventem

Er is een staking uitgebroken bij het distributiecentrum van bpost in Zaventem. 8 op de 10 werknemers hebben er het werk neergelegd. Ze vinden de werkdruk te hoog. De postbedeling in de regio is zwaar verstoord.

Twee weken nadat postbodes het werk neerlegden in Buizingen, doen ze dat nu in Zaventem. 80 procent van de 120 werknemers is niet aan de slag. Volgens de vakbond is de werkdruk al geruime tijd veel te hoog en wordt die druk vergroot door een structureel personeelstekort. Daarnaast hekelt de vakbond ook de stroeve communicatie van de leidinggevenden. Vanochtend is er een overleg gestart tussen vakbonden en directie. Of er verder gestaakt wordt, hangt af van die gesprekken.

Door de staking is de postbedeling zwaar verstoord in de regio Zaventem. Dat is onder meer het geval in Zaventem, Tervuren en delen van Overijse. Er worden ook geen kranten geleverd.