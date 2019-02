Standard-hooligans vallen RSCA-supporters en ambulanciers aan

In de feestzaal achter de Don Bosco-kerk in Buizingen bij Halle organiseerden RSCA-supporters vanmiddag een activiteit. Een dertigtal Standard-fans kwamen erop af, gemaskerd en gewapend met stokken. Bij de confrontatie raakte een supporter van Anderlecht lichtgewond. De heethoofden van Standard koelden daarna hun woede ook op de ambulanciers die het slachtoffer wilden verzorgen. “Eén van onze ambulanceteams is aangevallen door een vijfentwintigtal gemaskerde mannen, toen zij een slachtoffer van een vechtpartij verzorgden en klaarmaakten om naar het ziekenhuis over te brengen”, klinkt het op de Facebook-pagina van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Onze mensen kwamen er heelhuids uit en zijn weggeraakt, de ambulance raakte beschadigd. Geweld tegen hulpverleners is onaanvaardbaar, wij veroordelen trouwens elke vorm van geweld tegen zowel orde- als hulpdiensten. We zullen ons als zone eerstdaags beraden over extra schikkingen en maatregelen om de veiligheid van ons personeel te verhogen.” De politie kon volgens Het Nieuwsblad drie Standard-hooligans oppakken.