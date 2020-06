Start 65 spijst clubkas met drive through

Door de versoepelde coronamaatregelen mag er vanaf morgen, 1 juli, gesport worden in groepen van maximum 50 in plaats van 20 personen. En hoewel dit de sportclubs wat meer vooruitzicht biedt op een doorstart naar volgend seizoen is er ondertussen heel wat schade geleden, sportieve maar zeker ook financiële. Een klassiek eetfestijn geven om je afgevallen spaarpotje opnieuw wat vet te mesten te zit er voorlopig niet in en dus moet je creatief op zoeken gaan naar een alternatief. Dat is iets wat turnvereniging Start 65 in Buizingen vorig weekend alvast met succes heeft gedaan.

Start 65 uit de Halse deelgemeente Buizingen is met zijn ruim 350 actieve leden één van de grotere turnverenigingen in onze regio. Start 65 heeft zowel competitieteams als recreatieve groepen voor jongens en meisjes vanaf 3 jaar en beschikt over eigen gym- en sportzalen, slaapaccomodatie voor groepen, een keuken en cafetaria. Kortom Start 65 heeft zowat alles waarvan heel wat verenigingen alleen maar kunnen dromen. Maar aan al dat moois heeft Start 65 de voorbije maanden dankzij covid 19 weing plezier beleefd.

"Dus ons jaarlijkse turngala hebben we niet kunnen laten doorgaan, Onze eetkermis is niet kunnen doorgaan, de zaal die we hier hebben verhuren we heel veel aan andere verenigingen in de streek voor eetfestijnen zoals aan Carnaval Halle, dat kon ook niet meer. Ook zomerstages die gepland waren voor de zomer, ja, het was zeker niet makkelijk voor Start 65”, zegt Geert Belsack van Start 65.

Maar met de soepelheid die eigen is aan turners veert Start 65 terug op. Na weken inactiviteit wordt er weer getraind al is dat nog niet op volle toeren. De keuken draaide vorig weekend dan weer wel op volle toeren. Na drie barre maanden moet de clubkas dringend gespijsd worden.

"Wij hebben een afhaal, een drive through met lasagne georganiseerd. De mensen konden online bestellen op de website van Start 65 en dan kunnen ze die hier afhalen. Ik denk dat we wel mogen spreken van een succes dit weekend. We hebben daar zeker drie dagen aan voorbereid met vrijwilligers die zich daar met hart en ziel hebben aan toegewijd”, aldus Belsack. In het totaal gingen het voorbije weekend zo'n 500 dagverse lasagnes over de toonbank bij Start 65.