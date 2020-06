Startschot voor bouw schietstand PIVO

In het PIVO in Asse is het startschot gegeven voor de bouw van een schietstand voor de Politieschool. Daarnaast komt er op de site ook een horecapunt met plek voor 250 personen en kantoren. Kostenplaatje: 4,9 miljoen euro.

In het voorjaar startte in PIVO de bouw van een dubbele schietstand van 25 meter voor de opleiding van de politie-aspiranten en de training van politiemensen uit naburige lokale politiezones. Het horecapunt voor 250 mensen met een industriële keuken, voor de personeelsleden, de klanten en partners van het PIVO en de omliggende bedrijven, is in aanbouw. Tenslotte wordt er ook werk gemaakt van een extra polyvalent kantoorgebouw.

“Het PIVO is een provinciaal opleidingscentrum voor brandweer, politie, eerste-hulp en overheidspersoneel”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO. “Met dit ambitieuze project bouwen we, 25 jaar na de aankoop van de site, verder aan de uitbouw van een multidisciplinaire opleidingssite voor veiligheidsdiensten in onze provincie. Op die manier komen we tegemoet aan de alsmaar stijgende vraag naar oefenen in realistische omstandigheden”.

Om zoveel mogelijk open ruimte te behouden en duurzaam de bestaande gebouwen te bewaren, wordt gebouwd volgens het principe van box-in-box. Hierbij wordt er gebouwd in de bestaande loodsen. De werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren.