Stations van Liedekerke en Vilvoorde krijgen boekenruilkast

'Enjoy a book’, zo heet het initiatief rond de boekenruilkasten van de NMBS, dat onder meer in de stations van Liedekerke en Vilvoorde komt. “De meeste reizigers zien hun treinreis als tijd voor zichzelf, een tijd om te ontspannen: een op de vijf verklaart deze tijd door te brengen met het lezen van een boek”, legt NMBS-woordvoerder Bart Crols uit. “Met deze boekenruilkasten in de stations worden de reizigers uitgenodigd een boek te lenen, het op hun gemak te lezen tijdens een of meer treinreizen, en het dan in een andere boekenkast achter te laten, bijvoorbeeld in het station waar ze naartoe zijn gereisd. Ze kunnen er ook hun eigen boeken achterlaten om deze te delen met andere reizigers.”