Steenokkerzeel wint 'Trofee voor het Beste Souper'

Brouwerij Palm in Steenhuffel was zaterdag het decor van de finale van de Trofee voor het Beste Souper. Dat is de kookwedstrijd waarin RINGtv verenigingen uit zes verschillende gemeenten uitdaagt om het beste souper klaar te maken. Amateur-koks uit Opwijk, Steenokkerzeel, Machelen, Lennik, Bever en Hoeilaart kregen als opdracht om een voor- en een hoofdgerecht en een dessert te bereiden op de barbecue. Steenokkerzeel won uiteindelijk de strijd.

Twee uur kregen de teams de tijd om een voorgerecht met vis in zijn geheel, een hoofdgerecht met côte à l'os, groenten en saus en een dessert naar keuze op de Oklahoma-barbecue klaar te maken. Een klus die de Zondagsdrinkers uit Steenokkerzeel het best klaarden. “We zijn apetrots natuurlijk”, reageren Wim Selleslach en Jan Degraeve. “We hadden fantastische tegenstanders die allemaal geweldige gerechtjes hebben gemaakt. Om van hen te winnen dat voelt fantastich."

De winnaars kregen uit handen van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle hun trofee. De minister loofde het concept van onze zender. “Het Beste Souper verbindt heel wat verenigingen uit zes prachtige gemeenten hier in Vlaams-Brabant. Ik ben als minister van Media heel fier op onze regionale omroepen en niet het minst op RINGtv. Het is fantastisch wat zij hier georganiseerd hebben.”, aldus Dalle.

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon toonde zich eveneens een tevreden man. “Ons dorp heeft echt toegeleefd naar de wedstrijd. We hebben preselecties gehouden, we hebben de filmpjes op RINGtv gevolgd en nu hier de overwinning op de Palm Brouwerij in de wacht slepen , dat is een heel mooi moment dat ik als burgemeester mag meemaken."