Sterrenchef Ruben verwent klanten van café Bidon in Halle

In café Bidon op de Beestenmarkt kan je dit weekend terecht voor heerlijke fingerfood van Ruben Christiaens. De amper 25-jarige Hallenaar is verlaat op zijn 15de de kokschool en leert het vak in verschillende keukens. Eerst in De Korte Vest in Halle, daarna in restaurants in de Verenigde Staten, Nederland en Zweden. In mei van dit jaar kreeg hij van Michelin de titel van Beste Jonge Chef van het Jaar en werd zijn restaurant Vintage in Kontich beloond met een eerste ster.

De keuken van Vintage ruilt hij twee dagen in voor de toog van het Halse café, waar de klanten konden proeven van culinaire hoogstandjes.