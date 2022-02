Stijgende bouwprijzen maken nieuwe Halse bib 700.000 euro duurder

Halle voorziet 3,8 miljoen euro voor de renovatie van de bibliotheek. Dat is 700.000 euro meer dan een half jaar geleden. Oorzaak zijn de stijgende bouwprijzen. Dat merkt ook de Confederatie Bouw op. “Eind vorig jaar dachten we dat het ergste qua prijstoenames achter de rug lag, maar dat blijkt dus niet het geval”, betreurt CEO Niko Demeester.

Dit jaar nog start de renovatie van de bibliotheek in Halle. Oorspronkelijk had de stad 3,1 miljoen gebudgetteerd voor de werken, maar dat is een half jaar later al 3,8 miljoen euro. Door de coronacrisis blijft de prijs van bouwmaterialen stijgen, waardoor de werken in Halle duurder uitvallen. “We zien dat de prijzen voor hout, isolatie en staal zijn gestegen”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot. “De gemeenteraad heeft de verhoging van het budget toegestaan, waardoor we bij de oorspronkelijke plannen kunnen blijven en niet moeten beknotten.”

Ook de Confederatie Bouw kijkt met lede ogen naar de prijsstijgingen. Uit rondvraag blijkt dat 6 op de 10 bouwbedrijven prijsstijgingen van 15% zien sinds november vorig jaar, een kwart van de bedrijven zelfs 25% en meer. “Bovendien merkt driekwart van de bouwondernemingen geen toename van overheidsopdrachten en dat ondanks de Europese, federale en regionale relanceplannen die al sinds vorig jaar operationeel zouden moeten zijn”, aldus Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.