Straten in Asse en Dilbeek dicht door waterlek

In Dilbeek zal de Brusselstraat wellicht nog de hele week deels afgesloten zijn. Zaterdag ontstond er een lek in de waterleiding met een gigantische fontein tot gevolg. In Asse is de Vrijthout dan weer volledig afgesloten.

Na onderzoek blijkt dat er vorige week verschillende lekken zijn ontstaan in de 105 jaar oude waterleiding. Eén daarvan onder de Brusselstraat, de andere in de Vrijthout in Asse enkele kilometers verderop. De straat in Dilbeek blijft gedeeltelijk open, maar die in Asse is volledig afgesloten.

Dat komt omdat over bijna heel de breedte de straat openligt om de buis - één meter dik - te kunnen herstellen. In beide gevallen is het wachten tot Farys het nodige materiaal kan leveren voor de herstelling.