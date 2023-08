Strijd tegen malafide ondernemers broodnodig in de Vlaamse Rand: "Nood aan meer inspecties"

De recente cijfers van Vlaams minister van justitie Zuhal Demir (N-VA) over het gebruik van het criminaliteitsplatform, tonen volgens Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) uit Sint-Pieters-Leeuw aan dat er meer controles nodig zijn op malafide ondernemers in onze regio. "7 op de 10 bedrijven met een hoge criminele score komen uit de Vlaamse Rand. Niet meer dan logisch dat de eerste aandacht van de inspectiediensten naar hier moet komen", zegt Tiebout.

Steeds meer lokale besturen investeren in bestuurlijke handhaving. Ze doen daarvoor beroep op het criminaliteitsplatform, waarbij informatie van onder meer de Nationale Bank, het Belgisch Staatsblad, data-analyses en uitspraken van de handelsrechtbank naast elkaar worden gelegd. Op basis van het resultaat krijgen bedrijven score. Hoe hoger, hoe groter de kans op mogelijke frauduleuze praktijken. "Uit de top-100 blijkt dat 7 op de 10 bedrijven met een hoge score uit de Vlaamse Rand komen", zegt Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout. "Bedrijven doen op die manier aan oneerlijke en frauduleuze concurrentie tegenover de hardwerkende ondernemer die zich wel aan de regels houdt. Het is duidelijk dat de Vlaamse Rand de prijs betaalt voor haar nabijheid van Brussel."

In heel Vlaanderen zouden er iets meer dan 59.000 bedrijven zijn met een hoge crimiscore. Zo'n 39.000 daarvan bevinden zich in de Vlaamse Rand. Zaventem, met de aanwezigheid van de luchthaven, heeft qua percentage de hoogste score. Daarna volgen Machelen, Wemmel en Sint-Pieters-Leeuw. "Het is cruciaal om verder in te zetten op deze tool én de aandacht van de inspectiediensten van minister Brouns naar deze regio te richten. Een vraag die ik ook in het parlement aan de minister zal stellen.” aldus Tiebout.

Heel wat politiezones voeren sinds enkele jaren op regelmatige basis gecoördineerde controles uit op illegale economieën. De sociale diensten, politie, volksgezondheid en het Federaal Voedselafgentschap stellen daarbij vaak tal van inbreuken vast bij handelszaken zoals uitbuiting, voedselveiligheid, BTW-fraude en milieumisdrijven.