Strip vertelt levensverhaal van Dikke van Pamel

De dikke vamp Amel is al een strip uit de Urbanus-reeks. Jawel, gebaseerd op de Dikke van Pamel. Maar nu is er ook een echt beeldverhaal over Victor De Klerck, beter bekend als de Dikke van Pamel. Drijvende krachten achter de strip zijn Francis Badts, illustratrice Julsdottir en scenarist Walter Evenepoel.

In 1985 was Badts één van de drijvende krachten achter de herdenking die georganiseerd werd naar aanleiding van 100ste verjaardag van het overlijden van de Dikke van Pamel. Sindsdien heeft Badts de dorpsfiguur nooit kunnen loslaten. Een aantal jaar geleden besliste hij om een beeldverhaal te maken over zijn beroemde dorpsgenoot.

Badts vond in illustratrice Julsdottir een geschikte tekenaar, Pamelnaar Walter Evenepoel staat garant voor het scenario van de strip. Victor De Klerck, alias De Dikke van Pamel, woog volgens de verhalen ruim 300 kilogram, was daarmee één de zwaarste personen die ooit geleefd heeft en groeide uit tot een volksfiguur in Roosdaal en ver daarbuiten. Hij overleed in 1885 op 36-jarige leeftijd.

Het beeldverhaal vertelt de boeiende levenswandel van de Dikke van Pamel in een historisch Pamel. De strip wordt in samenwerking met Erfgoed Rausa op 14 november voorgesteld in GC Koetshuis in Strijtem.