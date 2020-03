Studenten helpen scholieren via Facebook bij studiekeuze

Een keuze maken voor een studierichting is niet makkelijk. Opendeurdagen en sid-in-dagen waarbij scholieren informatie krijgen over de verschillende studierichtingen, kunnen zeker helpen bij die beslissing. Alleen vallen die door de maatregelen tegen corona allemaal weg. Om toch nog informatie-uitwisseling tussen scholieren en studenten mogelijk te maken, richtte een studente uit Lot samen met een aantal anderen een Facebook-groep op.

Via 'mijnstudiekeuze.be' kom je terecht op een facebookgroep waar studenten en scholieren met elkaar in gesprek kunnen gaan over allerlei studierichtingen. Op een week tijd heeft de groep al zo'n 500 leden. Dat bewijst voor Lara Martel uit Lot bij Beersel, student communicatiewetenschappen aan de VUB en een van de oprichters van de facebookgroep, dat er vooral nood is aan informatie over de ervaringen van de studenten zelf. “Met de coronamaatregelen zijn er een aantal initiatieven afgeschaft, de sid-in-dag is er daar een van, maar ook de infodagen op scholen. En hoewel universiteiten en hogescholen online initiatieven organiseren, vinden wij het toch belangrijk dat studenten ook bij andere studenten terecht kunnen”, zegt Lara.

