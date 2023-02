Studie Immoweb: "Vastgoed in Vlaamse Rand alsmaar interessanter voor Brusselaars"

Uit onderzoek van Immoweb blijkt dat de Vlaamse Rand en de Denderstreek op het vlak van vastgoedprijzen alsmaar interessanter worden in vergelijking met Brussel. Met 350.000 euro kan je in de hoofdstad een woning kopen van 105 vierkante meter, in onze regio een veel ruimere woning. “Op 45 minuten van Brussel is er zelfs een verdubbeling van de vastgoedkoopkracht”, zegt Piet Derriks van Immoweb.

Immoweb bestudeerde welke koopkrachtwinst een gezin uit Brussel kan boeken door uit de stad te verhuizen en koppelde dat aan de bereikbaarheid. “Op minder dan 30 minuten met het openbaar vervoer vanuit Brussel moet je naar het westen om de beste koopmogelijkheden in Vlaanderen te vinden, met veel lagere prijzen dan in de hoofdstad”, zegt Piet Derriks van Immoweb. “Liedekerke en Affligem zijn het aantrekkelijkst. Daar betaal je zo’n 2.000 euro per vierkante meter, in Brussel is dat meer dan 3.300 euro per vierkante meter. Als je een budget hebt van 350.000 euro, kan je in die regio een huis kopen dat zo’n 70 vierkante meter groter is dan in Brussel.”

Ook Halle is volgens Immoweb aantrekkelijk. “Het is dicht bij de hoofdstad, maar een Brussels gezin betaalt er bijna 940 euro minder per vierkante meter dan in de hoofdstad”, gaat Derriks verder. “Op 45 minuten van Brussel zien we zelfs een verdubbeling van vastgoedkoopkracht. Vooral de Denderstreek komt dan in beeld. Bovendien maken de lage prijzen en de geografische ligging dicht bij de hoofdstad de regio zeer interessant.”