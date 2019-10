Studie: "Stadsvlucht uit Brussel al sinds jaren '90 in stijgende lijn"

De stadsvlucht uit Brussel neemt sinds eind jaren '90 alsmaar toe. Dat blijkt uit een studie van het Brussels Instituut voor Statistiek, Statistiek Vlaanderen en L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. Zij brachten de migratie tussen de gewesten de voorbije 20 jaar in kaart. Wie Brussel verlaat, vestigt zich voornamelijk in de Vlaamse Rand, al is dat 'vestigingsgebied' volgens de studie aan het groeien.

Het nieuws staat te lezen in BRUZZ. De studie concludeert dat de stadsvlucht niet nieuw is. Sinds het einde van de jaren '90 is het aantal mensen dat vanuit Brussel richting Vlaanderen trekt aan het stijgen. Vorig jaar ging het om bijna 25.000 mensen. De stadsvlucht is daarmee met meer dan de helft gestegen tegenover 1997.

Mensen die Brussel verlaten, vestigen zich volgens de studie meestal in de Rand, voornamelijk in Dilbeek, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. De studie merkt wel op dat het gebied zich alsmaar uitbreidt, met onder meer de Denderstreek en de omgeving rond Tienen. "Het proces van randverstedelijking van Brussel zet zich dus alsmaar breder door", staat te lezen in de studie.

Het zijn vooral dertigers en jonge veertigers die onze hoofdstad verlaten. Alsmaar vaker gaat het ook om staatsburgers van niet-Europese landen of van de jongste lidstaten van de Europese Unie. Jaarlijks maken zo'n 10.000 Vlamingen de omgekeerde beweging en gaan in Brussel wonen. Volgens de studie van de drie gewesten gaat het vooral om twintigers die het ouderlijk huis verlaten.