Subsidies moeten fietstoerisme in onze provincie nog meer boosten

Vlaanderen investeert meer dan 800.000 euro in alles wat met fietsen te maken heeft in Vlaams-Brabant. De provincie zelf doet daar nog eens 500.000 euro bovenop. Zo gaat er geld naar het fietsvriendelijker maken van horeca en worden fietsroutes vernieuwd en uitgebreid. Onder meer Remco Evenepoel uit Schepdaal moet het fietstoerisme in onze regio promoten via zijn sociale media.

Het WK Wielrennen in september vorig jaar lokte een massa wielerfans naar Vlaams-Brabant. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) wil blijven surfen op die succesvolle WK-golf. Zij investeert 820.000 euro in alles wat met fietsen te maken heeft in onze regio. De provincie Vlaams-Brabant doet daar nog eens 500.000 euro bovenop.

Fietsroutes worden uitgebreid en vernieuwd, onder meer de route die vernoemd is naar Eddy Merckx uit Meise. Ook het Sven Nys Cycling Center in Baal krijgt een upgrade. Street art moet de heroïek van de koers dan weer centraal zetten en horeca wordt fietsvriendelijk, onder meer via fietsstallingen. Heel wat investeringen dus, maar dat het loont de moeite, zegt men bij de provincie. “Een wielertoerist laat ongeveer 12 à 13 euro achter bij ons. Als je dan weet dat er op mooie dagen duizenden toeristen komen, dan is dat best wat,” aldus gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA).

Tot slot moet onder meer Remco Evenepoel uit Schepdaal via zijn sociale media toeristen naar Vlaams-Brabant lokken. Het hele project wordt tussen nu en 2025 afgewerkt.