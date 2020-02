Jumbo is van plan om een supermarkt te openen in de regio Vilvoorde-Zaventem. De Nederlandse supermarktketen is intussen gestart met recrutering.

Jumbo, een van de populairste supermarktketens in Nederland, wil ook een vestiging in de regio Vilvoorde-Zaventem openen. Eind vorig jaar gingen in de buurt van de Nederlandse grens al drie winkels open. Waar de supermarkt in de omgeving van Vilvoorde en Zaventem precies komt, is nog niet bekend. Jumbo heeft wel al vacatures op z’n website gezet. In 2018 opende concurrent Albert Heijn een supermarkt in Zaventem.