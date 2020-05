Swissport bestudeert 'alle scenario's' om te kunnen overleven

In een mededeling die het bedrijf vrijdag na afloop van de ondernemingsraad verspreidde wordt gemeld dat men "de situatie vanuit operationeel en financieel oogpunt evalueert en alle scenario's bestudeert om na te gaan of een duurzame toekomst voor zijn activiteiten mogelijk is". In een mail aan de medewerkers meldt Miremont "dat sinds het begin van de crisis alle maatregelen genomen werden om voldoende liquiditeit te behouden". Zo werden bijvoorbeeld de betalingen aan Brussels Airport bevroren en is Swissport met hen in overleg om deze maatregelen tot eind 2020 te verlengen. Naast het inroepen van economische werkloosheid werd ook gebruik gemaakt van andere overheidsmaatregelen zoals uitstel van sociale bijdragen aan RSZ, betaling van roerende voorheffing en btw. "We proberen, vooralsnog zonder succes, ook regionale en federale steun te verkrijgen", aldus Miremont.

Intern herstelplan

Om uit de crisis te geraken werkt het bedrijf ook een intern herstelplan waarbij geen enkel aspect buiten beschouwing zal gelaten worden. "Het is immers alleen met een geloofwaardig herstelplan, dat vooral rond interne hefbomen is gebouwd, dat we externe hulp zullen kunnen inroepen", aldus Miremont. "We moeten nadenken over een grotere flexibiliteit in de organisatie van onze activiteiten om het gebruik van overuren of uitzendkrachten te verminderen".

In een reactie laat vakbondssecretaris Fouad Bougrine (ACLV) weten bereid te zijn met de directie te overleggen over maatregelen om het bedrijf te redden zoals met betrekking tot de vraag naar meer flexibiliteit "maar niet ten koste van alles". "Ik ben blij dat men zich gehouden heeft aan de afspraak om het vrijdag vooral over de financiën te hebben, maar blijf met een bang hart afwachten wat er nog komen gaat. Vele werknemers hebben in het verleden al het faillissement van Sabena meegemaakt en vrezen nu in eenzelfde nachtmerrie te belanden. Als vakbond zullen we steeds onze uiterste best doen om zoveel mogelijk jobs te redden", aldus Bougrine. Ook de socialistische vakbond BBTK/SETCA laat weten uiteraard bereid zijn te praten over het transformatieplan dat de directie tegen eind juni moet klaar hebben.