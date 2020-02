't Vondel half jaar dicht voor nieuwe tribune en vloer

De gemeenteraad zette dinsdag het licht op groen voor de plannen voor 't Vondel, dat straks 30 kaarsjes mag uitblazen. De huidige tribune dateert uit 2006, maar door het veeldvuldige gebruik zit er sleet op. "De motoren die de tribune aandrijven verliezen steeds hun grip, waardoor de tribune moeilijk te verplaatsen is", zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V). "Er is telkens vrees dat een voorstelling noodgedwongen moet worden geannuleerd omdat de tribune het laat afweten."

Een nieuwe tribune is volgens de stad Halle dan ook een noodzaak. Die zal voldoen aan de hedendaagse normen en kost zo'n 450.000 euro. Daarnaast krijgt 't Vondel ook een nieuwe vloer. "Momenteel zijn er lichte verzakkingen. Uit een studie van een stabiliteitsingenieur blijkt dat de kurk onder de vloer aan het vergaan is. Dus enkel een nieuwe parketvloer is geen oplossing, ook de ondergrond moet volledig heraangelegd worden", aldus Busselot. Voor de vloer is 235.000 euro uitgetrokken.

Oppositiepartij N-VA vindt het kostenplaatje heel hoog. "Toch zal er op zich weinig veranderen in cc ‘t Vondel. We stellen ons vragen bij de duurzaamheid van deze oplossing“, vraagt N-VA-raadslid Eva Demesmaeker zich af. "Halle opnieuw zal met een zaal zitten die weinig tot niets veranderd is, veel kosten met zich meebracht en niet 'beter' wordt. De zaal blijft geen ideale concertzaal, noch een goede evenementenhal. Wij hadden graag investeringen gezien die beide ten goede kwamen”, besluit Demesmaeker.

Door de werken gaat 't Vondel zes maanden dicht. De medewerkers zijn een programma aan het uitwerken waarbij zoveel mogelijk concerten tijdelijk ergens anders kunnen doorgaan. Zo worden enkele concerten al in de Don Boscokerk in Buizingen georganiseerd. Begin 2021 moet 't Vondel opnieuw de deuren openen.