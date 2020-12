Taalscreening wordt getest bij 2.000 kleuters

Vanaf volgend schooljaar krijgen alle kinderen in de derde kleuterklas een taalscreening. Daaruit moet blijken welke kleuters met een taalachterstand aan de lagere school dreigen te beginnen. De test is volledig nieuw en wordt momenteel volop ontworpen. Onderzoekers testen vandaag de taalscreening in een school in Heverlee.