Kapelle-op-den-Bos investeert in digitale telramen: “Verkeersstromen in kaart brengen”

De toestellen registreren op een anonieme manier het aantal voertuigen, fietsers en voetgangers dat voorbij een woning passeert. “Aangezien vele inwoners ons de afgelopen maanden contacteerden met betrekking tot de verkeersstromen in hun straat, beslist we om vijf digitale telramen aan te kopen”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk Hermans. “Een telraam is een klein toestel dat achter een raam hangt en automatisch telt hoeveel verkeer er passeert. Het registreert auto’s, zwaar verkeer, fietsers en voetgangers én meet bovendien hun snelheid.”

De toestellen werken 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en meten het verkeer volledig anoniem. De eerste toestellen zullen al begin november opgehangen worden. Inwoners kunnen helpen om het verkeer in hun straat te tellen door zelf een telraam-sensor op te hangen. Het gemeentebestuur doet dan ook een warme oproep aan de inwoners om zich via de mobiliteitsdienst van het lokaal bestuur kandidaat te stellen om zo’n toestel te plaatsen.

“Er zijn wel een aantal voorwaarden”, vertelt Hermans. “Concreet wordt gezocht, verspreid over het gehele grondgebied, naar inwoners die wonen in een straat waar regelmatig verkeer passeert. De woning moet een raam op de eerste verdieping hebben met goed zicht op de openbare weg waar gedurende langere tijd een telraam geplaatst mag worden. Er moet ook een stabiele wifi-verbinding ter beschikking zijn. Deze verkeersdata vormen een waardevolle basis voor een doordacht en duurzaam mobiliteitsbeleid. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, snelheidsbeperkende maatregelen, herinrichting van straten of het stimuleren van actieve verplaatsingsmodi zoals stappen en fietsen.”