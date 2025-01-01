Verenigingen in Ternat slaan handen in elkaar voor totaalspektakel De Vergeten Farao

Verenigingen in Ternat slaan handen in elkaar voor totaalspektakel De Vergeten Farao: “Het wordt uniek”

In Ternat vindt volgend weekend het totaalspektakel ‘De Vergeten Farao’ plaats. Een heel aantal verenigingen bundelen daarvoor zowel voor als achter de schermen de krachten. Zo'n 170 mensen zijn betrokken bij het project. Het spektakel is nu al een succes, want haast alle tickets zijn de deur uit.

De harmonie Musikalo en cultuurcentrum De Ploter zetten hun tanden in ‘De Vergeten Farao’, een groots spektakel met toneel, orkest, zang en dans. Ook de zangkoren Eigenwijs en Maggie’s Melody, toneelgroep Toneel Tijl Ternat en de kunstenacademie KunstAs werken mee. De regie is in handen van Nele Kintaert en Barbara Honnay.

Voor de gelegenheid wordt het sportcentrum van Ternat omgebouwd tot het land van de oude farao’s. De drie voorstellingen van vrijdag 31 oktober, zaterdag 1 november en zondag 2 november (15u) zijn uitverkocht, voor de extra voorstelling van zondag 2 november (11u) kan je nog tickets kopen.

Het verhaal dat verteld wordt, spreekt tot de verbeelding. Sinds 1500 voor Christus regeren machtige farao’s over de uitgestrekte woestijnvlaktes van Egypte. Farao Toetmoses de Eerste bevindt zich in de herfst van zijn regeerperiode en moet nadenken over een opvolger. De grootste kanshebber is zijn zoon, Toetmoses de Tweede…

Ring ging langs tijdens één van de laatste repetities. Een verslag in ons nieuws.

De Vergeten Farao

