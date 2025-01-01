Rudolf maakt zijn tuin klaar voor de winter: “Bladeren en takken laat je best liggen”

In de tuin van Rudolf Vercammen zijn dieren meer dan welkom, ook voor hun winterslaap. “Het is belangrijk dat je de tuin niet te proper maakt. Een droge tak laat je best liggen. Die is hol vanbinnen, waar dan insecten inkruipen om te overwinteren”, zegt Rudolf. “Een hoopje droge bladeren en takken zijn ideaal voor egels, padden of salamanders.”

Rudolf behoort tot de tuinrangers van Zemst. Tuinrangers zijn vrijwilligers met een hart voor de natuur. Ze helpen hun stad of gemeente om biodiverser en klimaatrobuuster te zijn via de tuinen van de inwoners. Rudolf heeft al meer dan 50 tuinen bezocht. “Belangrijk voor vogels is dat je toch iets meer extra voeding kan geven. Een mengeling van zaden en meelwormen kan nuttig zijn”, gaat Rudolf verder.

De gouden tip van Rudolf? Die zo weinig mogelijk met je tuin. “De mensen willen hun tuin altijd te proper maken, maar ze moeten de natuur gewoon zijn gang laten gaan. Je moet alleen zien dat de bodem bedekt is. Niet te dik, maximum tien centimeter, anders ga je de bodem verstikken. Maar met een hoopje bladeren heb je al snel een goed winterdekentje gemaakt”, besluit Rudolf. Als jij jouw tuin ook winterklaar wil maken, maar je weet niet precies hoe of je zoekt extra tips, surf dan naar deze website.