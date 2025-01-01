Johan Verminnen mag ziekenhuis verlaten na zware operatie: “Mijn herstel heeft voorrang op al de rest”

Begin september kondigde Johan Verminnen zijn afscheidstournee aan, maar enkele weken later moest hij die alweer annuleren door gezondheidsproblemen. Vlak voor de zomer werd bij Verminnen slokdarmkanker vastgesteld. “Na mijn turbulent wedervaren van de laatste weken met een heupbreuk en een omslachtige maag- en slokdarmoperatie, ben ik eindelijk aan de beterhand”, zegt Johan Verminnen op zijn blog. “Ik verliet vandaag het UZ Gent om in Oostende verder te revalideren. Ik kijk naar de golven en hoor de wind, ik wacht op de dokter en kijk uit naar de oefeningen die vanaf morgen hernemen.”

De tournee zou op 12 en 13 november beginnen in de Zandloper in Wemmel, waar Verminnen opgroeide. Daarna zou hij de theaters en culturele centra in de rest van Vlaanderen aandoen. “Natuurlijk ben ik zeer triest door de afgelasting van die prachtige tournee met 30 uitverkochte zalen van de Roma tot de AB, maar uiteraard moet ik mijn herstel voorrang geven op de rest”, aldus Verminnen. “Geduld hebben is niet mijn sterkste kant en toch moet ik dat nu hebben.”

Hoe de toekomst voor Verminnen er zal uitzien, weet hij zelf nog niet. “Ik leer alles opnieuw, en een tocht op krukken is vandaag voor mij al een wonder. Ik ben een andere mens geworden omdat ik meer dan vroeger mijn eigen persoontje moet kunnen relativeren”, besluit Verminnen.

Verminnen is tot slot dankbaar voor de vele berichten die hij de afgelopen weken heeft gekregen. Binnenkort verschijnt een fotoboek van zijn optreden in Dranouter, net als de vinylversie van zijn laatste album 'De Laatste Ronde'.