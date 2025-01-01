Kathleen krijgt van werkgever bpost 3.000 euro voor kansarmen in Jamaica: “Hartverwarmend gevoel”

Ieder jaar verdeelt bpost 100.000 euro over verenigingen waarbij werknemers betrokken zijn. “We hebben een aantal jaren geleden beslist om geen normale sponsoring meer te doen, maar om dat budget te gebruiken om medewerkers te helpen die zich na hun uren inzetten voor projecten met een sociale impact”, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy. “Dat doen we om onze postbodes en andere collega’s aan te moedigen zich ook naast de werkvloer in te zetten voor de maatschappij.”

Kathleen Quaessaert is één van die werknemers. Ze werkt al meer dan 30 jaar bij bpost, sinds kort in het sorteercentrum in Huizingen, maar helpt ook minderbedeelden in Jamaica. Tijdens een reis naar het land leert Kathleen Kristel Van Vlierberghe kennen. “Haar vzw Kriss Kross Jamaica voorziet in basisbehoeften en voedselpakketten voor de ouderen, maar steunt ook kinderen op het gebied van onderwijs. Het is hartverwarmend dat we de cheque krijgen”, zegt Kathleen.