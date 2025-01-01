Kathleen krijgt van werkgever bpost 3.000 euro voor kansarmen in Jamaica: “Hartverwarmend gevoel”
Bpost heeft vandaag werkneemster Kathleen Quaessaert uit Pajottegem verrast met een cheque van 3.000 euro. Die mag ze in ontvangst in naam van Kriss Kross Jamaica, waar Kathleen zich al jaren voor inzet. De vzw helpt onder meer kinderen die in kansarmoede opgroeien. “Wat ze doet in Jamaica is heel mooi”, zegt Mathieu Goedefroy, woordvoerder van bpost.
Ieder jaar verdeelt bpost 100.000 euro over verenigingen waarbij werknemers betrokken zijn. “We hebben een aantal jaren geleden beslist om geen normale sponsoring meer te doen, maar om dat budget te gebruiken om medewerkers te helpen die zich na hun uren inzetten voor projecten met een sociale impact”, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy. “Dat doen we om onze postbodes en andere collega’s aan te moedigen zich ook naast de werkvloer in te zetten voor de maatschappij.”
Kathleen Quaessaert is één van die werknemers. Ze werkt al meer dan 30 jaar bij bpost, sinds kort in het sorteercentrum in Huizingen, maar helpt ook minderbedeelden in Jamaica. Tijdens een reis naar het land leert Kathleen Kristel Van Vlierberghe kennen. “Haar vzw Kriss Kross Jamaica voorziet in basisbehoeften en voedselpakketten voor de ouderen, maar steunt ook kinderen op het gebied van onderwijs. Het is hartverwarmend dat we de cheque krijgen”, zegt Kathleen.
Jamaica bereidt zich momenteel voor op orkaan Melissa, iets wat Kathleen vanuit België met een bang hartje volgt. Op 11 november reist ze opnieuw af naar het land. “In 2006 ben ik voor het eerst op Jamaica geland en het was liefde op het eerste gezicht. Nu nemen we schoolgerief mee voor een kind dat we ter plaatse ondersteunen, maar ook speelgoed en leesbrillen gaan mee”, vertelt Kathleen. “Ter plaatse zullen we helpen met het schoolfeest en helpen ook bij de voedselbedeling van de ouderen. Met orkaan Melissa is alle hulp welkom.”
De 3.000 euro die de vzw Kriss Kross Jamaica nu krijgt van bpost, gaat naar de dagelijkse werking. “Haar project beantwoordt aan helemaal wat we bij bpost willen steunen. Wat ze doet in Jamaica is echt heel mooi. Ze voorziet mensen die het hard nodig hebben”, besluit bpost-woordvoerder Mathieu Goedefroy.