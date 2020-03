Taaltest voor kleuters vanaf volgend schooljaar

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voert vanaf volgend schooljaar een taalscreening in voor kinderen van de derde kleuterklas. Bedoeling is om taalachterstand bij jonge kinderen aan te pakken.

Vanaf volgend schooljaar zakt de leerplichtleeftijd van 6 naar 5 jaar. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts grijpt die gelegenheid aan om taalachterstand weg te werken bij kinderen die starten met de lagere school. “Vanaf november zal er bij de kinderen van de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen worden”, legt Ben Weyts uit. “Kinderen met taalachterstand moeten dan in de rest van het jaar bijgewerkt worden. Blijkt de achterstand op het einde van het jaar alsnog te groot, dan kan de klassenraad beslissen dat het jaar moet worden overgedaan. Indien ouders dat advies naast zich neerleggen, dan moet de leerling in het 1ste leerjaar een taalbadklas of een volwaardig alternatief volgen.” De Vlaamse regering maakt voor de taalbadklassen tot 20 miljoen euro extra per jaar vrij. “We moeten absoluut vermijden dat kinderen met een achterstand beginnen aan het 1ste leerjaar”, zegt Weyts. “En dus moeten we kordater optreden. Wie een taalachterstand heeft, loopt vaak ook achterstand op in andere vakken. Gelijke kansen zijn onmogelijk als je ongelijk aan de start komt”.