Te koop: geklasseerde priorij uit 1716

Altijd al in een bijzonder huis willen wonen? Dit is misschien je kans: de priorij van het Kartuizersklooster in Herne staat te koop. Het gebouw dateert uit 1716. Wie er wil wonen, zal wel diep in de geldbuidel moeten tasten. De priorij kost 1,6 miljoen euro.

De oude priorij is opgetrokken in Vlaamse renaissancestijl. Het maakt deel uit van het Kartuizersklooster, dat gesticht werd in 1314. Het is daarmee het oudste kartuizerklooster in Centraal-Europa, maar werd in de 16de eeuw platgebrand. In de 18de eeuw werd de huidige site gebouwd.

Naast de priorij heeft die volledig ommuurde site een schuur uit 1704, enkele bijgebouwen en een binnentuin. Ondanks dat het gebouw uit de 18de eeuw dateert, is het in goede staat en perfect bewoonbaar. De priorij telt vijf slaapkamers en een bewoonbare oppervlakte van 320 vierkante meter.

De relicten van het klooster werden in 2003 geklasseerd als monument. De site is ook een beschermd dorpsgezicht. Voor het monumentale gebouw moet je wel 1,6 miljoen op tafel leggen. Aan de verkoop zijn geen speciale voorwaarden verbonden, iedereen met voldoende geld kan dus zijn wagen.