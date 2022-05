Team Vlaamse Rand organiseert inspiratiedag rond taalstimulering

Vandaag vindt de eerste inspiratiedag plaats van het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Bedoeling is om lokale besturen te inspireren rond taalstimulering bij kinderen in de vrije tijd.

Een heel aantal medewerkers van lokale besturen uit Halle-Vilvoorde komen vandaag samen in het Ferrarisgebouw voor de inspiratiedag die het team Vlaamse Rand organiseert, samen met vzw ‘de Rand’, Toekomstforum Halle-Vilvoorde en RINGtv. “De inspiratiedag komt er naar aanleiding van de ronde van de lokale besturen die we deden in 2020”, legt Lynn Roels van het Team Vlaamse Rand uit. “Uit onze gesprekken bleek dat lokale besturen met heel wat vragen zitten rond taalstimulering in de vrije tijd bij kinderen, tieners en jongeren. Vandaag brengen we hen samen om goede praktijken uit te wisselen en zich te laten inspireren.”

“Alle gemeenten van Halle-Vilvoorde zien de laatste jaren het aantal anderstalige inwoners snel stijgen. Veelal gaat het om jonge gezinnen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken. Anderstalige kinderen komen vaak enkel met het Nederlands in contact op school. Het is erg belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd de kans krijgen om hun schooltaal, het Nederlands, te versterken”, zegt Cindy Van Dijck, coördinator Taalpromotie van vzw ‘de Rand’ en een van de sprekers op de inspiratiedag. "Lokale besturen zetten daar meer en meer op in. We willen hen samen met het team Vlaamse Rand ondersteunen en manieren aanreiken om kinderen zo veel mogelijk oefenkansen te bieden."

Een reportage over de inspiratiedag zie je woensdagavond in Over De Rand, na het nieuws op RINGtv.