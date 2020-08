Tekeningen Zomer van de Korte Keten duiken op in regio

Wie gisteren of vandaag aan cultuurcentrum Westrand in Dilbeek is gepasseerd, zal het misschien al gemerkt hebben. Vrolijke groenten en fruit sieren er de ramen aan de ingang. De tekeningen maken deel uit van de actie 'Zomer van de Korte Keten' en zullen ook nog op andere plaatsen in onze regio opduiken.