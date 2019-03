Dit weekend organiseert Natuurpunt een mollenweekend. Na de vogel- en vlindertellingen vraagt de organisatie iedereen om mollen te tellen en online aan te geven waar ze zich bevinden. Bedoeling is om een beter zich te krijgen op de verspreiding van de mol in Vlaanderen.

Tel eens mollen in de plaats van vlinders of vogels

De laatste Vlaamse zoogdierenatlas, waarin je informatie vindt over de verspreiding van zoogdieren in Vlaanderen, dateert van 2003. Om een nieuwe atlas te kunnen samenstellen, organiseert Natuurpunt de komende jaren telweekends van allerlei dieren. Als eerste is dit weekend de mol aan de beurt.

Hoewel de mol een vaak voorkomend zoogdier is in Vlaanderen, is er maar weinig geweten over de verspreiding van het beestje. Nu het gras nog kort is en je molshopen beter kan, vraagt Natuurpunt iedereen om uit te kijken en mee te tellen.

Zie je een molshoop of zelfs een echte mol? Maak dan een foto en registreer je waarneming op deze website: https://www.natuurpunt.be/pagina/mollenweekend.



Ook na dit weekend is je waarneming er nog welkom.​