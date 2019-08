Telefoonverzamelaars wisselen expertise uit bij Leofoon

Morgen vindt in het Telefonie Museum in Steenhuffel een internationale bijeenkomst plaats rond telefonie-erfgoed. Privéverzamelaars uit binnen- en buitenland tekenen present. “Het is de eerste keer dat we in Vlaanderen zoveel interessante gasten ontvangen rond dit thema,” aldus initiatiefnemer Leo de Boeck.

Aanvankelijk was het De Boecks bedoeling om verzamelaars uit Vlaanderen en Wallonië samen te brengen, maar dat liep al snel uit de hand toen bleek dat ook Ieren, Duitsers, Nederlanders, Fransen en Engelsen zich voor het evenement inschreven. “Zo’n mooie opkomst is enorm motiverend,” aldus De Boeck. Al zijn hele leven is hij in de weer met oude telefoons. Gedurende zijn carrière bouwde hij een omvangrijke collectie telefoons uit die te bezichtigen én uit te proberen zijn in zijn privémuseum Leofoon in Steenhuffel.

ETWIE

De grote reden om morgen andere verzamelaars bij elkaar te brengen, is de veranderende technologie. Sinds de jaren ’80 is het telefoonnetwerk in België gedigitaliseerd. Dat betekent dat heel wat kennis en expertises van de oude netwerken stilaan verdwijnt. De bijeenkomst wordt dan ook ondersteund door ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed.