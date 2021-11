Telewerk weer verplicht in privésector en bij openbare besturen

Het is schrikken als je in de Stationsstraat in Merchtem voorbij café Pandoerken ‘Bij den Bizon’ loopt. Aan de blauwe gevel hangt een opschrift ‘Te Koop’. “Neen, het is geen grap”, zegt Willy Wijnants (63) alias Den Bizon. “Ik huur het gebouw en de eigenares is overleden. Maar ik blijf nog wel...