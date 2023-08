Teller staat al op 5 na aanvaring van brug in Kapelle-op-den-Bos

Op 26 december van vorig jaar vaart een schip tegen de Europabrug in Vilvoorde. Het schip is te zwaar geladen, de bovenste containers botsen worden herleid tot schroot nadat ze tegen de onderkant van de brug botsen. Een gespecialiseerd bedrijf komt de schade opmeten, maar die valt gelukkig mee. Een ander verhaal is het vier dagen later aan de Budabrug. Die raakt bij een aanvaring zo zwaar toegetakeld dat het brugdek moet weggehaald worden. Pas in het najaar zou de brug hersteld zijn. Vervolgens vaart begin mei een schip tegen de brug in Tisselt, net buiten de regio. En eind juni botst een schip tegen de brug aan Humbeek-Sas. Dat was in 2019 ook al eens het geval. Ook nu is de schade bijzonder groot. Midden november moet de brug aan Humbeek-Sas hersteld zijn. Tot dan blijft die afgesloten voor alle verkeer.