Tennisclub Ace1700 levert jonge talenten af aan Tennis Vlaanderen

Tennisclub SDI in Itterbeek heeft al lang een sterke reputatie als competitieve club die nationale en internationale topspelers voortbrengt. Het is niet voor niets dat Alison Van Uytvanck er is opgeleid. Sinds dit seizoen steekt Ace1700, de tennisschool van de club, een tandje bij om jonge talenten zo goed mogelijk te begeleiden op hun weg naar de top. Sportief verantwoordelijke Lynn Pieters legt uit hoe het ze dat aanpakken.

Elk jaar krijgt Ace1700 een gouden label. De club blinkt dan ook uit als één van de betere clubs van Vlaanderen. Sinds vorig jaar draagt het ook het performance label, waarmee Sport Vlaanderen de kwaliteit in de club beloont. Dat is uniek in de ruime regio. SDI Itterbeek levert dan ook jonge talenten af aan Tennis Vlaanderen. “Zij scouten of selecteren spelers,” legt Lynn Pieters uit. “Dit jaar leveren we opnieuw zes talenten. We hebben ook een Belgisch kampioene en een jonge Vlaamse kampioene in huis.”

Ace1700 draagt spelplezier hoog in het vaandel en werkt daarmee op het spelinzicht. De club heeft een elitegroep van trainers en werkt sinds kort ook samen met Kinetix Lennik om de jonge talenten ook fysiek in topconditie te krijgen. Een voedingsdeskundige gaat ook aan de slag met de leden en daar houdt het nog niet bij op. “Sinds augustus werken we ook met een sportpsychologe om te veel druk uit te sluiten,” klinkt het.

In RINGtv Sport maak je kennis met de aanpak van de club.