Tennissen wordt komende tijd door coronamaatregelen andere ervaring

Covid 19 deed de afgelopen weken de deuren dicht van alle sportclubs, maar volgende week maandag mogen de tennisclubs opnieuw de deuren openen, zij het onder strikte voorwaarden. Bij tennisclub SDI in Itterbeek bij Dilbeek werken ze hard om alles klaar te krijgen. En dat terwijl er wonden worden gelikt, want de impact van de coronacrisis op de financiën én het ledenaantal is groot.

Vanaf maandag mag er opnieuw getennist worden bij SDI. Niet in de ballon, die moest worden neergehaald, want alleen sporten in open lucht mogen plaatsvinden. En zelfs dat is niet vanzelfsprekend. Normaal gezien start na de paasvakantie het zomerseizoen in de club met heel veel inschrijvingen. Dit jaar is dat een tegenvaller. Met 200 inschrijvingen moet de club het met meer dan een derde minder stellen. Ook de inkomsten kreunen onder de coronamaatregelen. “Het feit dat onze bar gesloten is, zorgt voor een financieel verlies,” horen we van voorzitter Gunther De Backer van tennisclub SDI.

De regels

De bar blijft minstens tot begin juni dicht, net zoals de kleedkamers en toiletten. Dat moet zo volgens de Play Tennis Safe-regels. Die bepalen ook dat er enkel 1 op 1 gespeeld tennis gespeeld moet worden en dat iedereen zijn eigen ballen mét persoonlijke markering moet meebrengen. “De bedoeling daarvan is dat je de andere zijn bal niet aanraakt,” aldus De Backer.

Tennissen wordt de komende tijd dus een nieuwe ervaring. Met misschien ook één voordeel voor de leerlingen: de leraar moet alle ballen oprapen.