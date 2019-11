Tentoonstelling over 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog in Humbeek

"We moesten zeker iets doen rond honderd jaar Wapenstilstand," zegt organisator van de tentoonstelling André Van Laer uit Humbeek. Hij organiseert de expo samen met de Oudstrijdersbond Humbeek, met voorzitter Arthur Buelens (95), André Emmerechts, Albert Vandenberghe en andere leden-sympathisanten. Van Laer: "Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de soldaten die terugkwamen van het front, een grote bevrijdingstoet organiseerden in Humbeek met 31 praalwagens. Die waren fantastisch goed versierd en daarna was er een feestmaal in de toenmalige zaal 'Olympia'. Tijdens die maaltijd is de Oud-Strijdersbond Humbeek opgericht. Dat vinden we een bijzondere gebeurtenis die we niet zomaar wilden laten voorbij gaan."



Bevrijdingsvreugde en oorlogsleed

Het resultaat is een unieke overzichtstentoonstelling in de kerk van Humbeek . Van Laer: "We beschikken over foto’s van de bevrijdingsstoet en over de oorlog zelf hier in Humbeek, want ons dorp was net als omliggende dorpen heel zwaar getroffen. We zaten hier met het kanaal, dat een belangrijke barrière was, en de brug die er pas was van in maart, werd toen opgeblazen. De kerk en eveneens 31 woningen zijn in Humbeek in brand gestoken. Hier is veel leed geweest."



Nooit meer oorlog

Van Laer verzamelde de meeste foto’s 25 jaar geleden naar aanleiding van een andere tentoonstelling. Intussen is zijn collectie aangevuld met documenten en nog meer foto’s. Ook stelden enkele Humbekenaren hun herinneringen aan de oorlog ter beschikking. De boodschap van de tentoonstelling is duidelijk: nooit meer oorlog. "We houden de tentoonstelling bewust langer open, zodat ook schoolkinderen kunnen langskomen, weet Van Laer. "Zo kunnen de leerlingen zelf zien dat oorlog een zeer zware impact heeft op de bevolking. Dat mogen we ook nooit vergeten."



De tentoonstelling in de Sint-Rumolduskerk in Humbeek is gratis toegankelijk van 11 tot en met 21 november van 14 tot 17u. Op zaterdag tot 20u. Of op afspraak via tel. 02 269 06 23 of 0479 42 79 07.

foto: collectie André Van Laer - Oudstrijdersbond Humbeek