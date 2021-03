Ternat: gemeentescholen weer open, activiteiten kinderen hervatten

Op 26 februari kwam in Ternat de crisiscel bij elkaar nadat bleek dat het aantal coronabesmettingen bij kinderen onder de 13 jaar fors gestegen waren. Van alle coronabesmettingen in Ternat werd 45 procent bij de kinderen vastgesteld.

Daarom besloot het lokaal bestuur Ternat na overleg met de schooldirecties om de gemeentelijke basisscholen De Kiem Wambeek en De Kiem Lombeek tot en met woensdag 10 maart te sluiten. Er werd overgeschakeld naar online onderwijs. Ook de buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 13 jaar werden opgeschort en kinderen mochten met niet meer dan 4 personen samenkomen, net zoals dat bij de volwassenen het geval was.

De afkoelperiode van 10 dagen heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De 45 procent coronabesmettingen daalde de voorbije 10 dagen naar slechts 6,6 procent. “Een duidelijk signaal dat onze beslissing de juiste was”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt. “Dit was één van de moeilijkste beslissingen die ik deze legislatuur moest maken. Een plotse sluiting van de scholen zorgde bij veel ouders voor een heleboel organisatieproblemen en de vrijheid van kinderen beperken is absoluut iets wat we niet willen doen. Maar in dit geval moesten we een moeilijke beslissing nemen in functie van de veiligheid van onze inwoners.”

Nu het aantal besmettingen bij de kinderen sterk gedaald is, openen de scholen weer de deuren. Kinderen mogen ook weer deelnemen aan activiteiten en dus naar de sportclub, jeugdvereniging of andere activiteiten gaan. Vanaf nu gelden ook in Ternat de regels van de federale overheid. Dat wil zeggen dat iedereen met 10 mensen buiten mag afspreken, zolang de afstandsregels gerespecteerd worden.