Ternat koploper in vaccinatie 65-plussers

Een vaccinatiedekking van 100 procent bij de 65-plussers haalt voorlopig geen enkele van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde. Ternat komt het dichtst in de buurt met 97,24 procent van de ouderen. In Asse is dat maar 82,75 procent. Kijk je naar de cijfers voor de volledige bevolking, dan zijn Lennik (31,85%) en Gooik (30,70%) de koplopers. Daar is meer dan 30 procent gevaccineerd. In Vilvoorde is dat voorlopig nog maar 19,64 procent, in Machelen 20,16 procent en in Drogenbos 21,03 procent. De verschillen tussen de gemeenten in onze regio zijn dus net als in heel Vlaanderen, groot. Een verklaring voor die verschillen ligt bij het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente. Hoe jonger de bevolking van een gemeente, hoe lager het totale percentage gevaccineerden.