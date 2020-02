Ternat velt tiental bomen: "veiligheid boven alles"

De bomen waren de aanleiding voor de gemeente Ternat om tijdens de stormen Ciara en Dennis een deel van de Statiestraat deels af te sluiten. Bij de eerste storm sloten ook twee vlakbijgelegen scholen. Uit onderzoek bleek dat de bomen er slecht aan toe waren en het risico op ongevallen volgens de gemeente te groot was.

“Jammer van de bomen, maar het zou erger zijn mocht bij de volgende hevige wind een zware tak op een schoolkind vallen. Een schoolomgeving is nog iets anders dan een bos. Ik zou niet willen dat er een ongeval gebeurt omdat wij onze verantwoordelijkheid niet durven nemen”, zegt de burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V).

Bij het vellen werd volgens de gemeente duidelijk dat de bomen door en door rot waren. "Het is nu aan de school Sint-Jozef Ternat, die verantwoordelijk is voor de bomen tussen de parking en de Statiestraat, om nieuwe bomen aan te planten. Deze legislatuur maken we trouwens werk van meer bomen in Ternat. Zo willen we in totaal 16.000 planten. Deze maand werden er tijdens de grote boomplantactie in totaal al 3.000 geplant”, besluit Vanderhasselt.